يصفونه بـ"المتمرد".. كيف خرج هذا الفنان العراقي عن المألوف بشكل الحروف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يجلس الفنان العراقي وسام شوكت في ورشته الخاصة، التي لا يصدر منها سوى صوت صرير القلم، يغمس قلمه في حبر أسود حالك اللون، ليتمرّد فيما بعد على ورقته ويخرج عن المألوف في أشكال الحروف.

ولم تنحصر أعمال الفنان العراقي ضمن نطاق الخط التقليدي فحسب، بل حرص على ابتكار ما أسماه بالخط الجديد، الذي كان قد سُمي تيمناً باسمه أي "خط الوسام".

وقد يتساءل كثيرون عن معنى "تأليف خط".. لهذا السبب، أوضح شوكت لموقع CNN بالعربية أن ذلك يعتمد على طريقة اتصال الحروف، ودمجها مع بعضها البعض.

ويجسد شوكت في أسلوبه المُبتكر نمطاً جديداً يمزج بين الحرية والتمرد والجرأة، بعد أن أمضى حياةً مليئة في سبيل دراسة قوانين الخط واستكشافه.

وفي معرض "التمرّد المنضبط"، انضم الفنان العراقي إلى مركز تشكيل بدبي، عام 2009، ليقدم فيه اليوم أعمالاً تشمل في البعض منها خطه الفريد من نوعه. ويُشار، إلى أن أبواب المعرض ستظل مفتوحة أمام الجميع لغاية 5 مارس/ أذار 2019.