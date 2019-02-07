ضجة بعد صورة إيفانكا ترامب "تكنس" بمكنسة الكهرباء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما يمس الفن بالسياسيين، تختلف الآراء بين مؤيد ومعارض، ولا تقتصر التعليقات على الناحية الجمالية فقط، بل أيضاً على القصة التي يحملها العمل الفني.

وفي عمل فني قد اعتبره البعض مفاجئاً، ظهرت سيدة تُشبه ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، بشكل كبير، وهي تنظف فتات الخبز بمكنسة كهربائية.

وترتدي شبيهة إيفانكا أزياء من العلامة التجارية الخاصة بابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. كما دُعي الزوار إلى رمي فتات الخبز على السجادة لملء لفراغ.

وفي تغريدة كانت قد أُرفقت بالرابط الذي يتحدث عن العرض، علقت إيفانكا قائلة: "يمكن أن يختار النساء خذل بعضهن بعضاً أو أن ينهضن ببعضهن بعضاً. أما أنا، فأختار الثانية".

وغرّد شقيقها ترامب جونيور "إنه محزن، ولكن من غير المفاجئ أن أرى من يعترفن أنهن "دعاة لحقوق المرأة" يقمن في الواقع بشن هجوم عنصري ضد إيفانكا ترامب. ففي عالمهن المجنون، لا بأس في التحيز الجنسي إذا كان سيؤذي خصومنا السياسيين".

ويُشار إلى أن معرض الفنانة روبيل، الذي يقيمه متحف "Cultural DC"، قد افتتح في الأول من فبراير/ شباط.