من أجل تركيب فني.. فنان روسي يطلب من زوار معرضه التبرع بدمائهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُقال إن الفنانين ينزفون من أجل أعمالهم الفنية. ولكن، من النادر أن يطلبوا من زوارهم فعل الشيء ذاته. هذا بالضبط ما طلبه الفنان الروسي أندري مولودكين من جمهوره. وذلك من أجل تركيبة فنية جديدة تُدعى "Young Blood".

عمل مولودكين هو جزء من معرض "Black Horizon"، والذي افتتح يوم الجمعة في متحف "BPS22" في شارلوروا ببلجيكا. وسيظهر "Young Blood" بجانب "To s**t on" للفنان الروسي إيريك بولاتوف.

وستتم دعوة الزوار لسحب دمهم في المعرض من قبل طبيب أو ممرض موجودين في الموقع. ومن ثم، سيرى الزوار الدم الذي قدموه وهو يجري عبر مضخات هوائية إلى حروف شفافة من اختيارهم. وستهجئ دمائهم كلمات من أغان محظورة أو تم إدراجها في القائمة السوداء.

ويتوقع مولودكين إضافة قطع جديدة مع كلمات أغاني مختلفة خلال المعرض. وقال الفنان لـCNN: "إنها مثل لوحة جدارية لأزماننا".

وفي حين وافق 36 شخص على التبرع بدمائهم، يتوقع الفنان المزيد من المشاركة في المعرض الذي يستمر لـ3 أشهر.

واختار مولودكين كلمات أغان تسببت بجدل، وأسفرت عن مقاضاة أصحابها، أو تم وقفها من البث. وتم استخلاص بعض منها من ساحة "drill" الموسيقية في المملكة المتحدة.

وتم الحكم على فناني "drill" الشهر الماضي، "Skengdo" و"AM"، بالسجن بسبب أداء إحدى أغانيهم، والتي قالت الشرطة إنها خرقت أوامر قضائية تتعلق بالعصابات.

وتستوحي أعمال كلا الفنانين في معرض "Black Horizon" الوحي من الرقابة والبروباغندا، وفقاً لما قاله مولودكين.

ويُغطى تركيب بولاتوف الفني بالكتابات الجريئة عبر اللوحات الفنية والمنحوتات الضخمة. وتهدف هذه الأعمال إلى "زعزعة استقرار" الجمهور.

ولطالما عبّر الفنانون عن افتتانهم بالدم. ويُعد الدم موضوعاً متكرراً في أعمال مولودكين أيضاً.

وفي عمله الذي يُدعى "Le Rouge et le Noir" من عام 2009 مثلاً، قام الفنان بملء منحوتات زجاجية مع النفط الشيشاني ودماء جنود روس.

وتضمن عمله، "Catholic Blood"، من عام 2013 دماء تم التبرع بها من قبل 36 شخصاً كاثوليكياً. وقام بضخها في نسخة طبق الأصل من نافذة البرلمان البريطاني ذي الشكل الدائري.

وقال الفنان إن أحدث أعماله سوف توظف ما تبرع به جمهوره لخلق "كلمات أغاني جديدة لعصرنا".

وأضاف: "إنه اختبار للشعب لاختيار شيء ليكونوا جزءاً منه خلال دمائهم".

ويستمر معرض "Black Horizon" إلى 19 مايو/أيار من عام 2019.