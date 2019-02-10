منزل خشبي وأرجوحة..نظرة على حديقة دوقة كامبريدج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد طول انتظار، كُشف أخيراً عن خطط الحديقة التي شاركت في تصميمها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون لمعرض تشلسي للزهور لعام 2019 في لندن.

وأشار قصر "كنسينغتون" إلى أن مشروع "Back to Nature Garden" يهدف إلى "إلهام العائلات بالخروج" وتعزيز فوائد العالم الطبيعي "على الصحة العقلية والجسدية". وكان قد أُعلن عن خبر اشتراك الدوقة في يناير/ كانون الثاني وقد تعاونت مع الجمعية الملكية البستانية (RHS) بالإضافة إلى مهندسين زراعيين مشهورين مثل أندرية ديفيس وآدم وايت.

وستضم حديقة "الغابات البرية" منزلاً خشبياً على شجرة مستوحاة من "عش الطيور أو الحيوانات" وأُرجوحة، ومعسكر نار، كما سيتضمن التصميم أيضاً "العديد من العناصر الطبيعية التي تهدف إلى التحفيز على اللعب لإرساء أسس الصحة البدنية منذ عمر مبكر"، بحسب البيان الصادر عن قصر كينسينغتون.

وتهدف الخصائص التفاعلية في الحديقة لاختبار "توازن الأطفال وقوتهم وتنسيقهم"، كما أن الشلالات والعديد من روائع الغابات ستضيف مزيداً من التجارب الحسية للأطفال، إذ يأمل القصر بأن توقظ الحديقة "ذكريات الأوقات التي قُضيت في الطبيعة" وتشجيع الأفراد على "خلق تجارب جديدة في الأماكن الخارجية الرائعة".

وتتبع الدوقة خطى باقي أفراد العائلة المالكة، إذ شارك الأمير شارلز سابقاً في تصميم حديقة "الشفاء" من ضمن معرض تشلسي للزهور في عام 2002، حيث كُرست الحديقة لجدته، الملكة الأم، في العام ذاته الذي توفيت فيه، كما حصل التصميم على الميدالية الفضية من فئة أفضل حديقة معروضة.

ومن المقرر، أن يُقام معرض RHS Chelsea Flower Show 2019 في الفترة ما بين 21 و25 مايو/ أيار على أرض مستشفى رويال تشيلسي.