بدت كاللؤلؤة الخارجة من المحارة.. هذه أغرب إطلالات "حفل غرامي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بإطلالات أنيقة وأخرى غريبة من نوعها.. استطاعت النجمات العالميات، خطف الأنظار بتصاميمهن الاستعراضية، في حفل "غرامي 2019، التي جعلت بعضهن يظهرن كتحف فنية تتربع وسط السجادة الحمراء.

واختارت مغنية الهيب هوب الأمريكية، كاردي بي، فستاناً من دار "موغلر" لخريف 1995، إذ بدت كاللؤلؤة الخارجة من المحارة. وتميز التصميم بحبات اللؤلؤ المصفوفة عند الورك، وأكملت إطلالتها وتسريحة شعرها بإكسسوارات من الأحجار الكريمة ذاتها.

ولم تكن كاردي بي الوحيدة التي ظهرت بفستان غريب من نوعه، حيث وقع اختيار المغنية الأمريكية، كيتي بيري، على مجموعة ربيع 2019 من "بالمان كوتور". وإذا كان يراودك الفضول حول تصميمه، فتنورته تبدو وكأنها نُفخت مثل البالون.

ويبدو أن النجمات العالميات استغللن فرصة التواجد على السجادة الحمراء، بهدف إبراز مواقفهم السياسية. وكانت المغنية الأمريكية، جوي فيلا، قد ظهرت بفستان أبيض طويل، أُرفق بأسلاك شائكة، وكُتب عليه "قم ببناء الجدار". ليس ذلك فحسب، وإنما أكملت إطلالتها بحقيبة حمراء صغيرة رافقتها بتعليق "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ومن المعروف أن في مناسبات كهذه، تميل النجمات العالميات إلى ارتداء الكعب.. ولكن، قررت المطربة الأمريكية، تايلور باركس، أن ترتدي الأحذية الرياضية، مع فستانها الوردي المكشكش.

وظهرت المغنية الأمريكية، جانيل موناي، بفستان أبيض، كانت قد اختارته من دار "جان بول غوتييه". وبدورها، حرصت على ارتداء قبعة بيضاء وذهبية بحواف حادة.

ومثلما سيطرت على السجادة الحمراء أزياء غريبة، تواجدت أيضاً فساتين أنيقة، مثل فستان المطربة الأمريكية، ليدي غاغا، إذ ارتدت فستاناً من دون أكمام، من العلامة التجارية الفرنسية "سيلين"، تميز بلمعانه ومائة قيراط من ألماس "تيفاني أند كومباني".