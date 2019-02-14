ما علاقة "قطارات الملاهي" بـ"الدار الآخرة" في عمل هذا الفنان السعودي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بينما يمر الوقت على سكة الحياة دون أن يتوقف أمام الركاب، نسافر على متن قطارات الروتين، وننشغل بأعمالنا والمفاجآت التي ترمى على عاتقنا دون أن نبالي بالمحطة أو الوجهة الأخيرة.

وراقب الفنان السعودي خالد زاهد سكة الحياة، وقرر أن يحمل في عمله الفني "متاع إلى حين" رسالة مختلفة للمتفرج "لتذكيره بأن الدنيا محطة لا غير"، إذ قام بصنع مجسمات بطول 10أمتار بـ 8 أمتار لقطارات ملاهي.

وقرر الفنان تشبيه الحياة بقطار وإضافة الأضواء المنيرة للمجسمات في إشارة إلى "زينة الحياة"، إذ قال لموقع CNN بالعربية إن أنوار الملاهي "تعميك وتنسيك" كما هي الحال مع ملذات الحياة، مشيراً إلى أنه لا يجب السماح للجمال الخارجي "أن يعمي الأبصار".

وتحمل كل مقطورة نقوشاً مميزة مستوحاة من الفنون الإسلامية، مثل الورود، كما ركز زاهد على ألوان الأخضر والأبيض والذهبي "لإبراز الطابع الإسلامي" في العمل الفني، ويأمل الفنان السعودي أن يستنتج الحضور بأن "الدار الآخرة هي الباقية" وأن "الدين جميل وبسيط"، على حد تعبيره.

وليست هذه المرة الأولى التي يختار فيها الفنان السعودي مناقشة مواضيع أو مفاهيم دينية في إطار عمل فني، إذ يرى زاهد أن الأعمال الفنية تستطيع "البوح بألف كلمة" مما يجعل الرسالة التي يود الفنان إيصالها "واضحة وإيجابية" بعيداً عن عالم النقاشات والجدل، إذا نوقشت المواضيع بطريقة أخرى.

ويتذكر زاهد ردود فعل المتفرجين أثناء عرض العمل في فعاليات "جدة 21,39"، مشيراً إلى أنها كانت عبارة عن خليط بين مشاعر "الصدمة والدهشة والفرحة والبكاء"، مما جعلها مميزة وناتجة عن قدرة العمل على طرح فكرة "بسيطة ومعقدة في الآن ذاته".