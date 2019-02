ما علاقة "قطارات الملاهي" بـ"الدار الآخرة" في عمل هذا الفنان السعودي؟

View this post on Instagram

( متاع إلى حين ) الحياة الدنيا ليست إلا مجرد محطه، وإبن آدم مثله كمثل راكب فيها. هي كقطار الملاهي، ونحن على متنه في رحلة الحياة التي عباره عن محطه إلى الدار الآخره، دار البقاء. وفيها يحل البلاء والإبتلاء، وما هو إلا بإختبار يخرج منه الإنسان إما أقوى أو أضعف. الحياة الدنيا لعب ولهو وزينه، فمتع الحياة وجمالها تعمي الأبصار وتلهي القلوب عن الهدف الأكبر من خلقنا ألا وهو العمل للدار الآخره. ويغادر إبن آدم قطار الدنيا إما بحسنات ، أو بسيئات . فمتاع الدنيا قليل وأثرها قصير.