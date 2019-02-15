بعد أن أزيل عمل بانكسي الفني.. "طائرة الحب" تظهر مرة أخرى بشكل غامض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما تردد اسمه بين الناس وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب أعماله الفنية التي تركت العديد من الأشخاص في حيرة من أمرهم.. فبعد أن أُزيلت أحد أعماله من على جدار موقف السيارات في ليفربول، يبدو أن فنان الغرافيتي، بانكسي، قرر العودة ليزين الجدار بـ"طائرة الحب" مرة أخرى.

ويُشار إلى أن "طائرة الحب" هي عبارة عن لوحة فنية، يبلغ طولها 15 قدماً، ويخرج من محركها دخان على شكل قلب كبير.

وفي العام 2016، أزيلت "طائرة الحب" من قبل شركة "Sincura Arts"، التي تزعم بأنها خبيرة رائدة في الأعمال الفنية لبانكسي. وقال موقع الشركة إنه كان من المقرر إعادة تطوير موقف السيارات. الأمر الذي دفعهم إلى إنقاذ "طائرة الحب" بنقلها إلى متحف ليفربول لفن الشارع الحديث.

ولكن، يراود السكان المحليون بعض الشكوك، معتقدين أن الفنان "الغامض" قد عاد لرسم لوحته الفنية مرة أخرى، في موقف السيارات ذاته.

وقال ديف جرين، الذي يعمل في متحف "Western Approaches"، لشبكة CNN، إنه لاحظ وجود رجل بقميص أزرق يقف أمام المتحف، و"يعبث على الحائط". وأضاف "كنا نضحك في الداخل ونقول تخيل أن ذلك الشخص هو بانكسي".

وبعدما ذهب لإلقاء نظرة فاحصة على العمل الفني، أوضح أن الصورة هي ذاتها التي وُجدت على جدار موقف السيارات عام 2011، إذ صاحبتها لافتة سوداء، كُتب عليها "أنا عُدت".

ولم يؤكد بانكسي صحة هذا الخبر حتى الآن، فهو عادة ما ينشر أعماله على وسائل التواصل الاجتماعي ليمنع الآخرين من تقليده. وقالت مديرة العمليات في المتحف، إيما سترينجفيلو، إن "العمل الفني يبدو أصلياً إلى حد كبير، ولكن من الصعب تحديد الشخص الذي رسمه".