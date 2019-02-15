دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعيداً عن المعايدات وكلمات الغزل التي انهالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. سيطر اللون الأحمر على أزياء عدد من المشاهير العرب في عيد الحب.. فأيهما الأجمل بنظرك؟

وبمناسبة هذا اليوم المميز، فاجأ المصمم وليد شهاب، المذيعة اللبنانية، أنابيلا هلال، بفستان أحمر طويل تميز بفتحته الطويلة من الجانب. ليس ذلك فحسب، وإنما نُقش عليه كلمة "حب" بالإضافة إلى اسم زوجها طبيب التجميل، نادر صعب.

ولم تكن هلال الوحيدة التي تألقت باللون الأحمر، إذ نشرت الممثلة السورية كندة حنا، صورة وهي ترتدي فستاناً قصيراً كانت قد أكملت إطلالته بكعب فضي اللون.

وفي صورة شاركتها الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، ارتدت كنزة حمراء بكتف واحد. وبالطبع لم تنس أحمر الشفاه، الذي زاد إطلالتها تألقاً وجمالاً.

وفي أجواء باريسية باردة ومليئة بالحب، حرصت زوجة المغني اللبناني عاصي الحلاني، كوليت بولس، على ارتداء ملابس دافئة وكنزة عالية العمق، أثناء اجتماعها مع زوجها والأصدقاء المقربين.