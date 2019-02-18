بيونسيه تضيف لمسة إيرانية إلى إطلالتها "المثيرة".. فكيف بدت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما عُرفت الفنانة العالمية بيونسيه، بإطلالاتها "المثيرة"، التي غالباً ما تُزينها بلمسات خاصة، تصممها أنامل مصممات مبدعات.. فعلى من وقع اختيار بيونسيه هذه المرة؟

وتألقت صاحبة الصوت العالمي ببدلة برتقالية اللون كانت قد حملت توقيع العلامة التجارية "إناغانسيو". وبالطبع حرصت على أن تُكمل إطلالتها بلمسة إيرانية، إذ تزينت بحقيبة جلدية بنفسجية من علامة "لافشار"، التي تأخذ من مدينة دبي مقراً لها.

ويُشار إلى أن هذه الحقيبة هي من تصميم العلامة التجارية للبريطانية الإيرانية، ليليان أفشار، التي كانت قد تميزت حقائبها بتنوع الأنماط والأقمشة المستخدمة والغريبة من نوعها.

وبالنسبة إلى سعرها، فيصل إلى 790 دولاراً، أي حوالي 2900 درهم، بحسب ما أشار موقع "لافشار"، الذي يختص في تصميم حقائب اليد.

ولا تعد بيونسيه الفنانة العالمية الوحيدة التي ترتدي من تصاميم هذه العلامة التجارية، إذ جذبت انتباه العديد من المشاهير منهم الممثلة الأمريكية آنا كيندريك، وعارضة الأزياء كيندال جينر، وكايلي جينر، بالإضافة إلى بيلا حديد.