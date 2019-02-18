دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تكون فعاليات أسبوع نيويورك للموضة انتهت، ولكن لا يزال حديث الناس مستمراً عن الأزياء التي تألق بها المشاهير من حول العالم، والتي تنوعت بين الغريب، والفاضح، والشفاف.

ولطالما عُرفت المغنية البريطانية ريتا أورا، بملابسها التي غالباً ما تكون غريبة، سواء من ناحية التصميم أو الألوان المختارة. وخلال عرض مصمم الأزياء مارك جاكوبس، ارتدت معطفاً أصفر اللون، كانت قد نسقته مع جوارب وردية لامعة وحذاء أزرق فاتح.

وبالطبع، تعددت تعليقات متابعي الفنانة العالمية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، إذ وصفها البعض بـ "الملكة"، بينما كتب آخرون "لماذا لم تتم دعوتي لحضور حفل البيجاما؟"

ومع بداية أسبوع نيويورك للموضة، أُقيم حفل "amfAR" الخيري السنوي، ويبدو أن الشخصية التلفزيونية الشهيرة كيم كارداشيان، أرادت أن تلفت الأنظار بفستان أسود طويل، تميز بفتحة صدر واسعة. وأكملت كارداشيان إطلالتها بحذاء شفاف مفتوح، دون أن تتزين بأي مجوهرات أو إكسسوارات.

وأثناء حضورها عرض مصمم الأزياء فيليب بلين، وقع اختيار عارضة الأزياء الأمريكية باريس هيلتون، على فستان أسود شفاف، كانت قد غُطيت أكمامه الطويلة بالريش. وبالنسبة إلى ردود فعل الناس، فانهالت التعليقات الإيجابية على صورة عارضة الأزياء، ووصفها البعض بـ "الملكة" و"القنبلة".

ولم يخل أسبوع نيويورك للموضة من أزياء اعتبرها البعض غريبة، فعادة ما تختار النساء بين ارتداء السراويل أو التنانير، ولكن يبدو أن الممثلة الأمريكية زوي سالدانا، قررت ارتداء الاثنين معاً.

وتطول قائمة أسماء المشاهير اللواتي ارتدين فساتين فريدة من نوعها، خلال أسبوع نيويورك للموضة، الذي بدأ في 6 فبراير/ شباط 2019، وانتهى بتاريخ 13 فبراير/شباط.