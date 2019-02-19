من هي نجمة بوليوود التي ارتدت من توقيع هذا المصمم اللبناني؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما تتوجه أنظار الفنانين العالميين إلى المواهب العربية، خاصة عندما يرتبط الموضوع بالموضة وتصميم الأزياء. فمن بوليوود إلى لبنان، أي النجمات لفت انتباهها المصمم اللبناني جان لويس صبحي؟
وعلى السجادة الحمراء لحفل "Filmfare Glamour and Style Awards 2019"، وقع اختيار نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون، على صبحي، لتكون بكامل أناقتها في هذه المناسبة.
وبإطلالة تعيد أسلوب ثمانينيات القرن الماضي، ارتدت بادوكون فستاناً وردياً من قماش "التافتا"، مكشوف على الكتفين. ويبدو أن النجمة الهندية سرّحت شعرها للخلف، حتى يبزر تصميم الفستان المميز. وأكملت بادوكون إطلالتها بحذاء أسود يتناسب مع الفستان.
ولم تكن نجمة بوليوود بادوكون، الوحيدة التي ارتدت من تصاميم صبحي، إذ لفتت تصاميمه انتباه غيرها من المشاهير، مثل عارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، والفنانة العالمية بيونسيه، التي تُعرف بلقب "Queen Bey".
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Queen Bey during a touching acceptance speech after receiving the Humanitarian Award at the 2nd annual #WearableArtGala styled by Marni Senofonte in our Sphinx couture abaya. Thank you @marnixmarni and @acidwasht for always being at the fore-forefront of Fashion. We are grateful for this meteoric moment 🙏🏾🌟✨