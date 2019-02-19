وفاة مصمم أزياء "شانيل" الشهير.. ومشاهير يعلقون على الخبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى عالم الموضة اليوم وفاة مصمم أزياء شانيل الشهير، الألماني كارل لاغرفيلد، الذي احتلت تصاميمه منصات عروض الأزياء العالمية.

وكانت الإشاعات حول حالته الصحية قد تصاعدت في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني 2019، بعد تغيبه عن عرض شانيل الخاص به.

بدوره لفت الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة لويس فيتون، بيرنار أرنو، في بيان قصير إلى أن عالم الأزياء مدين للاغرفيلد بالكثير، بسبب "ذوقه وموهبته الاستثنائية".

وقال بيرنار إنه سيظل يتذكر خيال مصمم أزياء شانيل الخصب وقدرته على اختراع صرعات أزياء جديدة في كل موسم، مضيفاً: "لقد أحببناه وأعجبنا به كثيراً.. لقد خسرت الثقافة وعالم الأزياء مصدر إلهام عظيم".

واشتهر لاغرفيلد، الذي غير علامة شانيل التجارية منذ استلامها في عام 1983، بطلته التي لطالما تميزت بنظاراته السود وشعره المربوط وقفازاته

ويذكر أن لاغرفيلد دخل مجال الأزياء في باريس، أثناء عمله تحت إشراف المصمم بيير بالمين في خمسينيات القرن الماضي، ثم انتقل بعد ذلك للعمل مع علامات أزياء مختلفة، قبل تعيينه كمدير استشاري في دار أزياء فندي الإيطالية في عام 1967.

ونعى عدد من المشاهير العالميين وفاة المصمم الألماني إذ لقبت مصممة الأزياء الإيطالية، دوناتيلا فيرساتشي، لاغرفيلد بـ"العبقري" ، بينما نشرت فيكتوريا بيكهام صورة له عبر الانستغرام معلقة: "كارل كان عبقرياً ولطالما كان كريماً ولطيفاً معي شخصياً ومهنياً".