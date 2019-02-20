حليمة عدن بحجاب كريستالي ومكياجها مثير للجدل.. ماذا علق متابعوها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يبدو أن أسبوع نيويورك للموضة هذا العام قرر أن يتخذ خطوة كبيرة في اتجاه الموضة المحتشمة، وكان هذا واضحاً من خلال الحجاب الكريستالي الذي تألقت به عارضة الأزياء حليمة عدن.

وفي صورة نشرها المصمم كريستيان كاون لعارضة الأزياء عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أرفقها بعبارة: "تصميم حجاب حليمة الكريستالي لإطلالة العرض الختامية، كان لحظة خاصة بالنسبة لي. إذ تلقيت عدداً كبيراً من الرسائل من نساء محجبات".

ورافق كاون حلم تصميم الأزياء لجميع النساء، مبرهناً أن الاحتشام والتألق معاً لهما تأثير كبير على منصة العرض، وفي الحياة الحقيقية.

ونال الحجاب الكريستالي إعجاب العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال أحدهم: "لهذا السبب ستستمر علامتك التجارية أكثر من أي علامة أخرى". وبالطبع، انهالت التعليقات الملهمة على حساب عدن عبر "إنستغرام"، خاصة أن العديد من متابعيها يلقبونها بـ "الملكة".

ولم يُثر الحجاب اهتمام الجميع فحسب، بل كانت الأنظار موجهة أيضاً إلى مكياج عدن. فبينما وصفها البعض بـ "الجميلة" و"الرائعة"، تساءل آخرون عن سبب التزامها بهذا النوع من التبرج، إذ اعتبر هؤلاء أنه مبالغ به.

ويُشار، إلى أن أسبوع نيويورك للموضة شهد العديد من العارضات العربيات اللواتي اعتلين منصة الأزياء، مثل جيجي حديد وشقيقتها بيلا حديد، بالإضافة إلى الصحفية الأميركية نور التاجوري.