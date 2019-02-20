حليمة عدن بحجاب كريستالي ومكياجها مثير للجدل.. ماذا علق متابعوها؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يبدو أن أسبوع نيويورك للموضة هذا العام قرر أن يتخذ خطوة كبيرة في اتجاه الموضة المحتشمة، وكان هذا واضحاً من خلال الحجاب الكريستالي الذي تألقت به عارضة الأزياء حليمة عدن.
وفي صورة نشرها المصمم كريستيان كاون لعارضة الأزياء عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أرفقها بعبارة: "تصميم حجاب حليمة الكريستالي لإطلالة العرض الختامية، كان لحظة خاصة بالنسبة لي. إذ تلقيت عدداً كبيراً من الرسائل من نساء محجبات".
ورافق كاون حلم تصميم الأزياء لجميع النساء، مبرهناً أن الاحتشام والتألق معاً لهما تأثير كبير على منصة العرض، وفي الحياة الحقيقية.
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Creating the crystal link Hijab for @halima as the closing look of the show was such a special moment for me. The amount of messages I’ve received from Hijabi women has been so touching. I didn’t grow up dreaming I would dress just one kind of woman, I grew up dreaming of dressing all kinds of women. I wanted to show that modesty and glamour combined will always have power and impact on the runway, but also in real life. Halima we love you! You made this moment. ❤
ونال الحجاب الكريستالي إعجاب العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال أحدهم: "لهذا السبب ستستمر علامتك التجارية أكثر من أي علامة أخرى". وبالطبع، انهالت التعليقات الملهمة على حساب عدن عبر "إنستغرام"، خاصة أن العديد من متابعيها يلقبونها بـ "الملكة".
ولم يُثر الحجاب اهتمام الجميع فحسب، بل كانت الأنظار موجهة أيضاً إلى مكياج عدن. فبينما وصفها البعض بـ "الجميلة" و"الرائعة"، تساءل آخرون عن سبب التزامها بهذا النوع من التبرج، إذ اعتبر هؤلاء أنه مبالغ به.
ويُشار، إلى أن أسبوع نيويورك للموضة شهد العديد من العارضات العربيات اللواتي اعتلين منصة الأزياء، مثل جيجي حديد وشقيقتها بيلا حديد، بالإضافة إلى الصحفية الأميركية نور التاجوري.
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Wow. First time on a catwalk — and had the honor of closing out @RebeccaMinkoff’s show at @NYFW. She is the epitome of what it means to lift women up, to be inclusive, to serve with love. This was SO much fun because that is exactly what this collection is meant to be. Backstage all of the women were cheering each other on (and calming my nerves s/o @lcchan @iskra) and it was the most powerful, wonderful, love filled experience. Thank you, Rebecca. Oh! And the collection is available to shop online now - jumpsuit and matching scarf/hijab too ;) 📸: @moeez