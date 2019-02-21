قطة لاغرفيلد المدللة بوشاح أسود وهذه تعليقات المغردين عن ورثتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد وفاة مصمم أزياء "شانيل" الشهير كارل لاغرفيلد، لم تتحول حسابات المشاهير العرب والعالميين إلى ساحة عزاء فقط، بل كتبت قطته المدللة أيضاً عن صعوبة فراقه.

وفي صورة نشرها حساب القطة المعروفة باسم "تشوبيت" عبر موقع "إنستغرام"، قالت: "شكراً للجميع على عبارات التعازي والمواساة.. أدعو الله أن تساعدني كلماتكم الطيبة في الاستمرار بمستقبلي دون والدي كارل لاغرفيلد".

ومن الواضح أن لاغرفيلد كان يحمل حباً كبيراً تجاه قطته، المعروفة باسم "تشوبيت"، وذلك من خلال الصور العديدة التي ينشرها مصمم أزياء "شانيل" الشهير برفقتها.

وأوضح لاغرفيلد لشبكة CNN، في العام 2013، أن الزواج ليس مسموحاً بعد بين الإنسان والحيوان، مضيفاً "لم أفكر أبداً أنني سأقع بحب كبير كهذا مع قطة".

ورغم أن المصمم وافق على الاعتناء بقطة صديقه قديماً، إلا أنه تعلق بها كثيراً إلى درجة أنه رفض الاستغناء عنها. ومن هنا، أصبح أسلوب حياة "تشوبيت" محط انتباه الجميع، خاصة أنها تتمتع بحارس شخصي، وشيف خاص، بالإضافة إلى خادمتين يعملان على تلبية جميع احتياجاتها.

ولا يزال من غير الواضح ما سيحدث لـ "تشوبيت" بعد وفاة صاحبها، لكن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي رجّحوا أن تصبح أغنى قطة في العالم.

وجاءت هذه التعليقات بعد تصريحات كانت قد تناقلتها بعض الصحف والمجلات العالمية حول المبلغ الكبير الذي قد ترثه "تشوبيت" من لاغرفيلد. وبذلك، تمنى العديد من المغردين أن يكونوا بديلاً لهذه القطة "الثرية"، بينما استذكر أحدهم رأي الفنانة المصرية فيفي عبده "أصل مش كل قط يتقالو يا مشمش".