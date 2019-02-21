دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل العديد من الأشخاص مع نبأ وفاة المصمم الألماني الشهير، كارل لاغرفيلد، الذي غيّر بإبداعه طريق علامة "شانيل" نحو العالمية.

ولكن تميزه لم ينحصر فقط بهذا الإنجاز، إذ قدم المصمم الشهير الذي توفي، الثلاثاء الماضي، عدداً من الإنجازات التي تركت بصمته في عالم الأزياء والشهرة بشكل عام، إذ فتح لاغيرفيلد، على الصعيد التصميمي، المجال أمام التعاون ما بين العلامات التجارية من خلال تعاونه مع علامة "H&M" التجارية في عام 2004.

وبعد نجاح المجموعة الأولى من خط أزياء "capsule" التي بيعت في دقائق، تابع لاغرفيلد التعاون مع علامات تجارية مختلفة مثل "Fossil" ومتجر "Macy’s" متعدد الأقسام وحتى شركة "Coca cola" للمشروبات، وذلك لتقديم أعماله بأسعار معقولة ومتاحة للجميع.

ولم يركز المصمم الألماني على تقديم الأزياء المميزة فحسب، بل قرر التركيز أيضاً على المسرح الذي تقدم الأزياء عليه، إذ كانت جميع عروضه في شانيل جديرة بالاحترام ومميزة لالتقاط صورها، وذلك بدءاً من المنصة التي بُنيت في "Garnd Palais" لمجموعة خريف/ شتاء 2008، وانتقالاً إلى عروض تحمل موضوعات مختلفة وتصاميم داخلية فريدة.

وتميز لاغرفيلد بمظهره الخاص، إذ اشتهر بنظراته السوداء، وشعره الطويل المنسدل، وقفازيه اللذين رافقاه خلال عروضه، كما أنه لم يهرب من عدسات الكاميرا رغم إبقاء حياته الخاصة بعيداً عن الإعلام، ولكنه كان يتكلم عن مواضيع مختلفة مثل خسارة الوزن، وحبه لقطته.

وقام العديد من عارضي الأزياء والمشاهير بنعي وفاة المصمم وخصوصاً أنه لعب دوراً كبيراً في حياتهم، إذ علقت عارضة الأزياء كلوديا شيفير عبر موقع "انستغرام" على وفاة لاغرفيلد قائلة: "لقد علمني عن الأزياء والتصميم والبقاء في مجال الأزياء".