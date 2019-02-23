دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفنان التركي، سامي سافاتلي، إن أميرة سعودية اشترت لوحتين فنيتين له، ناشرا صورا للوحتين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، انستغرام، مستشهدا بعدد من التقارير التي تناقلتها وسائل إعلام تركية حول الموضوع.

كشف سافاتلي في بيان صادر عن مكتبه، نقلته وكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية، أن الأميرة السعودية تدعى، العنود بنت مشعل بن عبد العزيز آل سعود، وأن اللوحتين التي اشترتهما تندرحان ضمن مجموعة "الأسماء الحسنى"، للفنان.

وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد بصورة مستقلة من صحة هذه المعلومات، ذكر الفنان في بيانه أن اللوحتين مكتوب عليهما "يا الله" و"يا فتاح"، على خلفية باللونين الأزرق الغامق والذهبي.

وألقت الوكالة التركية الضوء على أن الفنان سافاتلي ويستخدم في أعماله الأخيرة المستمدة من فن الخط، الرسم الزيتي والأكريليك، والحبر، والتذهيب.