دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عُرف مصمم الأزياء الألماني، كارل لاغرفيلد، بأزيائه المبدعة وبصمته التي حولت عالم دار أزياء "شانيل" إلى إحدى الدور الأكثر شهرة في عالم الموضة، إلا أنه احتل عناوين الصحف بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بدءاً من حركة "#Me too"وانتقالاً إلى عالم الأزياء.

إليكم أكثر تعليقات المصمم الألماني المثيرة للجدل:

فيما يتعلق بحركة "#ME TOO":

قال لاغرفيلد لصحيفة "نيوميرو": "ما صدمني أكثر من كل هذا، هو أن النجمات استغرقن 20 عاماً لتذكر ما حدث وناهيك عن عدم وجود شهود الادعاء".

تعليق على عارضات الأزياء النحيفات:

أشار لاغرفيلد في مقابلة مع مجلة "فوكس" في عام 2009: "هن مومياوات سمينات تجلسن أمام التلفاز وبيدهن أكياس من رقائق البطاطس، ويقلن أن العارضات النحيفات بشعات".

حول أزيائه الشخصية:

قال لاغرفيلد لمجلة "The Observer": "أنا مثل كاريكاتير لنفسي وأنا أحب ذلك. الأمر يُشبه القناع. وبالنسبة لي يدوم كرنافال فينيس طوال العام".

تعليقاته عن العائلة الحاكمة البريطانية:

تعليق لاغرفيلد على الأميرة ديانا في مقابلة مع مجلة "نيويورك" في 2006: "كانت جميلة وكانت لطيفة ولكنها كانت غبية".

حول فتح الحدود الألمانية للاجئين:

قال المصمم الألماني منتقداً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال برنامج حواري فرنسي "Salut les Terriens": "لا يمكن للمرء، حتى وإن كان هناك عدة عقود من الزمن بينهما، قتل الملايين من اليهود، لإحضار الملايين من أسوأ أعدائهم إلى مكانهم".