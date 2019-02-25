لمسات كويتية تزين فستان كاردي بي "المثير".. وهذا ما شبهها المتابعون به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما عُرفت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي، بأزيائها "المُثيرة" وشبه الفاضحة، ولكن يبدو أنها قررت هذه المرة مفاجأة متابعيها بتصميم غير اعتيادي، صنعته أنامل الكويتي، يوسف الجسمي.

وظهرت كاردي بي بفستان أحمر برّاق بكمين طويلين، كان قد تميز بفتحة صغيرة من الجانب. ولم تتزيّن مغنية الراب بأي مجوهرات سوى خاتم ألماس، وحرصت على أن تكمل إطلالتها بحذاء وأحمر شفاه يطابقان لون الفستان.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، شاركت كاردي بي صورتها مع مصمم الأزياء الكويتي، والمعروف باسم "جسميكو"، إذ حظيت على إعجاب العديد من متابعيها الذين وصفوها بـ "الملكة".

وكانت إطلالة مغنية الراب الأمريكية قد جعلت العديد من الأشخاص يشبهونها بالشخصية الكرتونية جيسيكا رابت، التي لطالما تميزت بجاذبيتها بفستان أحمر برّاق يتميز بفتحة طويلة من الجانب.

ولم تجذب تصاميم الجسمي نجوم الشرق الأوسط فحسب، وإنما لاقت اهتمام العديد من المشاهير المعروفين عالمياً، مثل نجمة البوب "ليدي غاغا"، والفنانة بيونسيه، وجنيفر لوبيز، وتايلور سويفت، وباريس هيلتون، وكايلي جينر.

ويُشار إلى أن الجسمي هو صاحب العلامتين التجاريتين "Yousef Aljasmi haute Couture" و"Yousef ALjasmi Bride"، فضلاً عن أنه يعد من الأسماء الرائدة في مجال تصميم الأزياء الراقية بالشرق الأوسط.