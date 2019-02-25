ليدي غاغا "تتوهج" بقلادة ألماسية "أسطورية" بحفل الأوسكار
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما فاجأت المغنية العالمية ليدي غاغا الجماهير بإطلالتها شديدة الغرابة سواءً على المسرح، أو خلال حفلات توزيع الجوائز، فما الذي كان محط أنظار الأشخاص في أحدث إطلالة لها خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ91؟
واستحضرت الفنانة الأمريكية، ليدي غاغا، روح هوليوود القديمة من خلال فستانها الأسود الأنيق من تصميم ألكسندر مكوين، الذي نسقته مع قفازين سوداوين، وتسريحة شعرها البسيطة والمرفوعة.
وعادةً ما تكون الفساتين هي محط التركيز في هذه المناسبات، ولكن لم يمنع ذلك قلادة ليدي غاغا الضخمة من كسب الكثير من الاهتمام.
وأكملت الفنانة مظهرها مع قلادة "أسطورية" سبق أن ارتدتها الممثلة أودري هيبورن التي تميزت بكونها رمزاً للأنوثة الكلاسيكية.
وتُسمى الألماسة "ألماسة تيفاني"، وفقاً لدار المجوهرات، "تيفاني أند كو"، وهي تُعد من أكبر الماسات الصفراء الفاخرة في العالم، بحسب ما ذكرت الدار.
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Like never before. @ladygaga takes the 2019 #Oscars red carpet wearing the priceless Tiffany Diamond—one of the largest and finest Fancy Yellow diamonds in the world. Released from the vault specifically for Lady Gaga, this marks the first time in history that the legendary Tiffany Diamond has graced an awards show red carpet. The star is nominated for two Academy Awards: Best Actress in a Leading Role and Best Original Song—both for the motion picture “A Star is Born.” #LadyGaga #AStarIsBorn #ATiffanyDiamondADay
وتم إخراج هذه الألماسة التي يصل وزنها إلى 128.54 قيراطاً من خزينة "تيفاني أند كو" خصيصاً من أجل ليدي غاغا، وفقاً لدار المجوهرات.
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In the spotlight. The world-renowned Tiffany Diamond weighs 128.54 carats and has only been worn twice before—including by Audrey Hepburn. Worn by @ladygaga to tonight’s #Oscars, it is suspended from a platinum necklace of alternating cushion-cut and round brilliant diamonds. Appearing as if it is lit by an inner flame, the legendary cushion-cut yellow diamond has a unique 82 facets—24 more facets than the traditional 58-facet brilliant cut. The Tiffany Diamond is, quite literally, priceless. #LadyGaga #Oscars #ATiffanyDiamondADay #TheTiffanyDiamond
وتتعلق الألماسة بقلادة مصنوعة من البلاتين، وهي تتميز بـ82 وجهاً، وفقاً لـ"تيفاني أند كو".
وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها هذه الألماسة الصفراء في حفل توزيع للجوائز على السجادة الحمراء، وفقاً لدار المجوهرات.
وخلال وصف الألماسة الصفراء، ذكرت دار "تيفاني أند كو" أن "ألماسة تيفاني، هي حرفياً، لا تُقدر بثمن".