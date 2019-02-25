دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعيداً عن حفل الأوسكار وجوائزه، يبدو أن الأضواء كانت مسلطة على أزياء المشاهير بقدر ما كانت على المرشحين والفائزين.. فما أكثر التصاميم الغريبة و"المضحكة"، التي أثارت ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

وسارت الممثلة الأمريكية ميليسا مكارثي على خشبة مسرح "دولبي" بحفل الأوسكار، عام 2019، برفقة الممثل الأمريكي برايان تيري هنري، لتقديم جائزة أفضل تصميم أزياء. وما أن خطى الثُنائي الخطوات الأولى، حتى تعالت أصوات ضحك الجمهور، وذلك دون أن يُظهر هنري ومكارثي أي ردة فعل مُبالية.

وفي هذه المناسبة العالمية، أثارت مكارثي اهتمام العديد من الأشخاص بتصميم ثوبها "الملكي" الغريب، الذي جاء كتحية خاصة للشخصية الرئيسية في فيلم "The Favourite".

وتزيّن فستان الممثلة الأمريكية بأرانب امتدت على طول الفستان. ليس ذلك فحسب، وإنما وضعت في يدها دمية صغيرة، كانت قد حركتها مكارثي بالتوافق مع كلماتها عند تقديم الجائزة. ولم تكن مكارثي الوحيدة التي ارتدت تصميماً غريباً، إذ ظهر شريكها في تقديم الجائزة أيضاً بثوب يعود إلى أوائل القرن الثامن عشر.

وقبل إعلانها عن الجائزة، قالت مكارثي: "الفنانون يصنعون أعمالاً فنية من منسوجات ذات جودة حقيقية، دون الابتعاد عن القصة. ويقوم مصممو الأزياء بتصميم إطلالات تُعيد الشخصية إلى وقت ومكان معين بطريقة مبدعة للغاية".

وبالطبع، انهالت التعليقات المضحكة عبر موقع "تويتر" فيما يتعلق بأزياء الممثلين الأمريكيين، فهناك من وصف مكارثي بـ "الكنز" و"الملكة وأرانبها". بينما اعتبر آخرون أن كل ما يفعله هنري سواء على المسرح أو التلفاز، استثنائي بكل ما للكلمة من معنى.

ونتيجة لذلك، يبدو أن بعض المغردين سيبدؤون بالتصويت لمكارثي وهنري على تقديم جوائز الأوسكار في السنة المقبلة أيضاً.