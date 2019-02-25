نجمات تألقن بتصاميم عربية في حفل جوائز الأوسكار.. من هنّ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تميز حفل جوائز الأوسكار بنسخته الـ91 بالعديد من النجمات اللواتي تألقن على يد مصممين من الوطن العربي، فمن هنّ؟

وشوهدت المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، وهي ترتدي تصاميم اللبناني إيلي صعب في العديد من المناسبات، ولم يختلف الأمر هذه المرة أيضاَ.

وظهرت لبكي على السجادة الحمراء بفستان بلون "البيج" بكتف واحد. ولم تكن المخرجة اللبنانية النجمة الوحيدة التي اختارت أن تكتسي بتصاميم صعب، إذ توهجت الممثلة والمغنية جينيفر هدسون بفستان أحمر اللون بكتف واحد أيضاً.

وبعد حفل توزيع الجوائز، توجه العديد من النجوم إلى حفل "فانيتي فير" الخاص بجوائز الأوسكار، الذي يُقام في مركز واليس أنينبيرغ للفنون التمثيلية.

ولم يخل هذا الحفل أيضاً من التصاميم العربية، فتألقت جينيفر لوبيز في فستان أسود وأزرق اللون داكن، وبرّاق من تصميم اللبناني زهير مُراد.

واختارت العارضتان أليساندرا أمبروسيو، وجاسمين توكس ارتداء فساتين من تصميم مُراد أيضاً.

واختارت أمبروسيو ارتداء فستان باللون الأزرق الفاتح بفتحة عنق منخفضة، بينما اختارت توكس فستاناً أحمر اللون ومكشوف الكتفين، بتفاصيل تطريزية في قسمه العلوي.