مسلسل "فريندز" الكوميدي بـ"تتر" خليجي وتحديداً كويتي.. فكيف يبدو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لدى الحديث عن مسلسل "فريندز" العالمي، ربما أول ما سيخطر على بالك أنه مضحك ومزيل للهموم.. ولكن، هل ستبقى إجابتك، هي ذاتها إذا تخيلته بنسخة خليجية؟

ويبدو أن رأيك سيختلف كُلياً، لأنه غالباً ما تُعرف الأغنية (التتر) الخليجية، والكويتية تحديداً، بميولها للجانب الدرامي الحزين. وهذا ما حرص منفذ الفيديو على تطبيقه، إذ جمع المشاهد الحزينة في مسلسل "فريندز"، وحولها من موسيقى مسلسل مضحك إلى موسيقى كئيبة ومأساوية.

وأثار هذا العمل التخيلي اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وبذلك انهالت التعليقات الطريفة حول "التتر" الكويتي للمسلسل. فكانت التخمينات قد اجتمعت على أن نهاية هذا النوع من المسلسلات غالباً ما تكون الموت أو الشلل.

ووافق آخرون على رأي منفذ الفيديو حول المبدأ الذي يسير عليه "التتر"، إذ تُعرف الدراما الخليجية بتشابه سيناريوهاتها الحزينة، وعبروا عن أملهم "بمتابعة مسلسل يخلو من الدموع، والاستغلال، والطلاق، والخيانة".

وتعود بطولة مسلسل "فريندز" العالمي إلى جنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات لوبلان، وماثيو بيري، وديفيد شويمر. وتلقى المسلسل الإشادة من قبل العديد من الأشخاص، حتى بات أحد أشهر المسلسلات الكوميدية، التي تروي قصة 6 أصدقاء وعلاقتهم ببعضهم البعض.