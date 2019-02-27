دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أن غيّرت الممثلة الكويتية فرح الهادي إطلالتها، التي شبهها بعض الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة الأزياء السعودية "مودل روز"، كانت الإعلامية الكويتية مي العيدان من أوائل الذين انتقدوها بشدة.. فما الذي قالته يا ترى؟

ففي فيديو نشرته الإعلامية الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، كتبت "نيولوك فرح سعد فرحان هادي.. حبيت، بس لن تصبحي مودل روز الفرق شاسع بينكما.. لا تكررينها أوكي بيبي".

وفي صور عديدة نشرتها الهادي عبر "إنستغرام"، ظهرت الممثلة الكويتية بشعر قصير، كانت قد صبغته من اللون الأسود الداكن إلى الأشقر، بالإضافة إلى ارتدائها لعدسات ملونة. ورأى العديد من الأشخاص أنها تُشبه عارضة الأزياء السعودية، مودل روز.

وبينما أُعجب البعض بإطلالة الممثلة الكويتية الجديدة، إلا أن العديد من متابعيها انتقدوا مظهرها الجديد، قائلين إنها لن تشبه مودل روز.

ويبدو أن هذه ليست المرة الأولى التي تُنتقد فيها العيدان عبر منصة "إنستغرام"، إذ سبق أن أدان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي رد فعلها "العنصري"، بعد أن سخرت من ملكة جمال الجزائر لعام 2019، خديجة بن حمو.