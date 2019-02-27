ميريام فارس في غرفة غسيل الملابس.. ومعلقون: "جيبولي المأذون"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تلجأ الفنانات عادةً إلى الخروج عن الأفكار التقليدية، عندما يتمحور الموضوع حول جلسات التصوير.. ويبدو أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس، أُعجبت بفكرة الاستعراض أمام الكاميرا في مغسلة الملابس.

وفي عدد من الصور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، ظهرت فارس بفستان أبيض، يبدو وكأنه شرشف وضعته حولها. ورغم أنها لم توضح سبب تواجدها في المغسلة، إلا أنها اكتفت بكتابة "إنه حتى ليس يوم الغسيل".

وبالنسبة إلى تعليقات المتابعين على صور فارس في المغسلة، فكانت هناك الطريفة منها، إذ كتب بعضهم أنها لن تتمكن من الوصول إلى السرير بسبب شعورها بالتعب الشديد. وهناك أيضاً من اعتبر أن شعور فارس بالسعادة يعود إلى انتهائها من مهمة الغسيل.

ويُشار إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تواجه فيها فارس ردود فعل كهذه، إذ سبق أن واجهت الأغنية المصورة "قومي" انتقادات عديدة من الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب "الاستيلاء الثقافي" الواضح في الفيديو.