موجة غضب تحوم حول هذا الحجاب الرياضي في فرنسا.. لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد موجة غضب كبيرة من قبل السياسيين والعامة، قررت الشركة الرياضية "ديكاثلون" التخلي عن فكرة بيع حجاب رياضي للنساء في فرنسا.. فما السبب وراء ردة الفعل هذه؟

وقالت شركة "ديكاثلون" الثلاثاء إنها ستتوقف عن بيع هذا المنتج، بسبب "النقاشات العنيفة" و"التهديدات" التي وُجهت لموظفي المتاجر الفرنسية، إذ أشار أحد المتحدثين إلى أنها كانت "جسدية في بعض الأحيان". وبدورها، طالبت الشركة بـ "الهدوء والاحترام".

ويُشار إلى أن هذا الحجاب الفرنسي عُرض للبيع في فروع شركة "ديكاثلون" بالمغرب، ومن المقرر طرحه في المتاجر بجميع أنحاء العالم. وقالت الشركة إنها أوقفت بيع المنتج في فرنسا "من أجل أمان الزملاء في الفريق".

ودفاعاً عن موقفها، قالت الشركة إنه تم تطوير فكرة الحجاب بناءً على احتياجات الزبائن من النساء في المغرب.

وأعرب سياسيون فرنسيون بارزون عن قلقهم بشأن هذا الحجاب. وصرحت وزيرة الصحة الفرنسية، أنييس بوزيان، للمحطة الإذاعية الفرنسية "آر تي أل"، بأن الحجاب الرياضي "لا يتوافق مع قيم" فرنسا.

وبينما أن الحجاب قانوني في فرنسا، قالت بوزيان إن المساواة بين الرجل والمرأة لا تنشأ "عندما تخفي المرأة وجهها". مشيرة إلى أنها تؤيد "تحرير المرأة"، وأي شيء يؤدي إلى التمايز بين الجنسين يزعجها بشدة.

وعبرت المتحدثة باسم حزب "الجمهورية إلى الأمام" الرئاسي أورورو بيرجيه، عن معارضتها للحجاب، إذ قالت إنها ستقاطع العلامات التجارية التي لا تحترم القيم الفرنسية.

وفي رد "ديكاثلون" على بيرجيه، أوضحت أن الشركة لاحظت أن العديد من النساء يركضن بحجاب غير مناسب للتمرين. وكتب أحد المتحدثين عبر موقع "تويتر"، "هدفنا بسيط: تقديم منتج ملائم لممارسة الرياضة، دون فرض أي أحكام".