تصاميم "تطير في الهواء" بأسبوع باريس للموضة.. كيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غالباً ما تشهد الأحداث العالمية للأزياء عروضاً تتسم بغرابةٍ فريدةٍ من نوعها، سواء من ناحية التصاميم، أو تسريحات الشعر، أو حتى المكياج.. فيبقى السؤال، كيف تميز أسبوع باريس للموضة عن غيره هذا العام؟

وبمجرد ما أن تُتابع عرض "إيف سان لوران"، ستشعر بالخوف للوهلة الأولى، معتقداً أن تصاميم هذه العلامة التجارية الفرنسية "تطير" في الهواء، دون الحاجة إلى عارضات أزياء لاتدائها.. ولكن، سرعان ما ستلاحظ أن لون النيون المتوهج، هو ما جعلك تعتقد ذلك في البداية.

وحملت هذه الأزياء لمسات المدير الإبداعي لـ "إيف سان لوران" أنثوني فاكاريللو، الذي فاجأ بعرضه العديد من الأشخاص، من الجمهور أو المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما اعتقد البعض أن النيون لا يُناسب هذه العلامة التجارية الفرنسية، إلا أن فاكاريللو نجح في تغيير وجهة نظر محبي الموضة.

وتنوعت الأزياء التي قدمها المصمم الإيطالي خلال عرضه، وكانت بينها المعاطف الطويلة، والفساتين القصيرة البرّاقة والمزينة بالريش، بالإضافة إلى السترات الرسمية التي تميزت بخطوطها العريضة بين اللونين الأسود والأبيض.

ولم تكن التصاميم وحدها التي تميزت بالنيون المتوهج، بل شكلت أيضاً الأحذية ذات الكعب العالي والنظارات، محط اهتمام العديد من الأشخاص.

وبالطبع، كان لتصميم منصة عرض أزياء "إيف سان لوران" تأثيراً كبيراً من الناحية الجمالية، إذ أضافت المرايا أبعاداً متعددة لإطلالات النيون، مما قد يجعل البعض يشعر وكأنه بعيد عن الواقع وقريب من العالم الخيالي.