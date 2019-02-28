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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت هذه الصورة لأحد أبرز نجوم التمثيل بالسعودية، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هل يمكنك معرفة من يكون؟

إن كانت إجابتك، الفنان ناصر القصبي، فقد أصبت، فبثوب بسيط وتحية عسكرية يرفع فيها لعبة مسدس، نشر القصبي هذه الصورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: " أحد أعياد الفطر في الدمام.. تحية مسلحه وعمري ٧ سنوات.. الصورة قديمة جدا من ١٥ سنه تقريباً.. وان كثرت كثرت ٢٠ سنه.. وعليكم الحساب".

برز الممثل القصبي في مسلسل "طاش ما طاش" إلى جانب الفنان عبدالله السدحان، حيث يعتبر الثاني أحد أهم أعمدة التمثيل ليس داخل المملكة وحسب بل وفي منطقة الشرق الأوسط، وبرز أيضا عبر تقديمه إلى جانب نخبة من نجوم الموسيقى برنامج "اكس فاكتور" لاكتشاف المواهب.

ولاقت الصورة أكثر من 19 ألف تفاعل، نقدم لكم أبرزها: