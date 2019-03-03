بعد أم كلثوم.. تقنية "هولوغرام" تعيد الراحل أبو بكر سالم للمسرح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع أن الفنان السعودي من أصل يمني أبو بكر سالم توفي في عام 2017، إلا أن صوته عاد ليُطرب مسامع الجماهير الأسبوع الماضي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تقنية الـ"هولوغرام" التي جسدته وهو يغني على المسرح!

وأُقيمت الخميس الماضي بتاريخ 28 فبراير/شباط أمسية فنية لتكريم الفنان الراحل و"صاحب الحنجرة الذهبية"، أبو بكر سالم، في مسرح الملك فهد الثقافي بالرياض، وذلك احتفاءً بأعماله الخالدة على مدى 50 عاماً، وفقاً لما ذكرته الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وشارك في الفعالية 13 فناناً سعودياً وخليجياً أطربوا الحضور الجماهيري الكبير بمختلف أغاني الفنان الراحل الذي يُعد "أحد أعمدة الفن الخليجي والعربي"، بحسب الهيئة العامة للترفيه.

وبعد استعراض الفنانين لأجمل أغانيه، مثل "ظبي اليمن"، و"مشكلة في الناس"، و"وشلون حال الربع"، تم عرض قصيدة للفنان الراحل من خلال تقنية الـ"هولوغرام" التي جسدت طيفه على المسرح.

وبعد أداء المزيد من الفنانين، ومنهما الدكتور عبدالرب إدريس، وماجد المهندس، لأغاني المُحتفى به، اختُتمت الفقرة بأداء الراحل أبو بكر سالم لأغنيته، "ماعلينا".

وبعد ذلك، اصطف الفنانون، ومنهم محمد عبده، وعبادي الجوهر، للمشاركة في غناء الأغنية الأشهر للراحل، "يا بلادي واصلي".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تقنية الـ"هولوغرام" لإحياء حفل غنائي في السعودية، إذ أنها استخدمت لتجسيد الأسطورة الراحلة، أم كلثوم، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في المملكة في يناير/كانون الثاني من هذا العام.