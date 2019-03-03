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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناقلت وسائل إعلام سعودية تقارير عن نية البنوك في المملكة تفعيل بصمة الوجه عوضا عن بصمة الإصبع في التعاملات البنكية والسحب الآلي، الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، انقسمت فيه ردود فتيات سعوديات حول الأمر وإمكانية تطبيقه.

أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ، نفى وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن "ما يتم تداوله عن توجه البنوك السعودية لإطلاق تقنية جديدة قريبًا تتيح لعملاء المصارف استخدام بصمة الوجه بدلًا من الرقم السرّي لعمليات السحب والاستغناء عن بطاقات الصراف الآلي، عار تمامًا من الصحة وليس دقيقًا".

وناشد حافظ "الجميع بضرورة التأكد من صحة الأخبار والتأكد من صحتها ومصداقيتها من مصادرها الرسمية والموثوقة"، وفقا لتقرير الوكالة.

ورغم النفي الرسمي لهذه التقارير، فتح هذا الطرح الباب أيضا لتعليقات حول بصمة الوجه في بعض الهواتف الذكية التي طغى عليها طابع السخرية، ردودا فعل نرصد لكم أبرزها فيما يلي: