قبلات بين نوال الزغبي وماجد المهندس تشعل مواقع التواصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد انتشار شائعات زواج الفنان العراقي ماجد المهندس والفنانة اللبنانية نجوى كرم، يبدو أن الأخبار ما تزال تُلاحق المهندس عبر الإنترنت.. فما آخرها؟

وفي مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر نوال الزغبي خلف كواليس حفلها بالشارقة، وهي ترحب بالفنان العراقي بحفاوة قائلة "ماجد يا ماجد"، ليقوم بدوره برد السلام وتقبيل يدي الفنانة اللبنانية.

وعند سؤال الثنائي عن شعورهما حول تواجدهما سوياً، قال الفنان العراقي إن نوال الزغبي "نجمة ذهبية وستظل نجمة ذهبية طوال العمر". ورداً على المهندس، قالت الفنانة اللبنانية: "أحلى فنان بأخلاقك، وصوتك، وتواضعك، ونجوميتك".

وتعددت تعليقات متابعي الفنانين حول القبل التي دارت بين الثُنائي، حيث انتقد البعض هذه الخطوة فيما رأى آخرون أن ما حصل أمر عادي بين الفنانين، خاصة أن النجمة الذهبية ترفض التسبب بشعور الحزن لأي أحد.

ويُشار إلى أن المهندس والزغبي قد شاركا في إحياء حفلة غنائية بالعاصمة الإماراتية، الشارقة، يوم الجمعة. وفي مناسبة هذا اليوم، لم يتردد الفنان العراقي بتقديم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة. وبالنسبة إلى الزغبي، فتألقت بفستان أزرق برّاق كان قد نال إعجاب العديد من الأشخاص.