الملكة رانيا تتزين بلمسة عربية خلال زيارتها للملكة إليزابيث.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بذوقها الراقي وأسلوبها المتميز في ارتداء الملابس.. يعتبر العديد من الأشخاص أن الملكة رانيا العبدالله، تُعد من أكثر النساء أناقة في العالم.

وأخيراً، ارتدت الملكة رانيا حذاء بنفسجي اللون، كانت قد صممته أنامل عربية، وذلك بمناسبة زيارتها برفقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى قصر باكنغهام في لندن، حيث التقيا بالملكة إليزابيث.

وكانت اللمسة العربية التي سافرت بها الملكة إلى لندن، هذه المرة من الأردن. ففي صورة نشرتها المصممة أمينة مُعادي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، كتبت "يُشرفني أن أرى ملكتي وهي ترتدي حذاء من تصميمي".

ونال تصميم الحذاء إعجاب العديد من متابعي المصممة الأردنية، إذ قال هؤلاء إن التصميم رائع ومذهل، و قد حان الوقت أن تنتشر تصاميم الشرق الأوسط في العالم.

ومن الواضح، أن الأحذية ليست مجرد قطعة من الإكسسوارات بالنسبة للمصممة الأردنية، إذ ذكرت مُعادي على الموقع الذي يستعرض تصاميها، أن الحذاء هو مصدر الشغف، والجمال، والرغبة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنجذب فيها الملكة رانيا إلى ارتداء تصاميم من أنامل عربية، إذ سبق أن تألقت بفستان المصمم اللبناني، حسين بظاظا، أثناء لقائها بعدد من داعمي مؤسسة نهر الأردن في الولايات المتحدة.