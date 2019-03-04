دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على مر الأعوام، تزداد تصاميم ناطحات السحاب تطوراً، ورونقاً، ولكنها تزيد غرابة أيضاً. وقريباً، ستتمكن من رؤية أحد المشاريع الفريدة من نوعها في الصين، أي "ناطحة سحاب أفقية"!

واقترب مشروع "Raffles City Chongqing" المُنتظر، والذي يُشار إليه كأعجوبة معمارية، من الانتهاء.

والمشروع من تصميم المعماري المشهور عالمياً، موشيه سفدي، وتبلغ مساحته 1.12 مليون متر مربع، كما أنه يتكون من 8 أبراج، وجسر علوي عملاق يصل بينها، ويُشار إليه بـ"ناطحة سحاب أفقية".

ويُقال إن الجسر العلوي باسم "Crystal"، الذي يبلغ طوله 250 متراً، سيصبح من أكثر الجسور العلوية ارتفاعاً في العالم.

ولدى افتتاحه، سوف يكون فيه منصة لمشاهدة المناظر، وحدائق معلقة، وحوض سباحة لا متناهي، والعديد من المطاعم.

وإضافةً إلى ذلك، يتحول الجسر العلوي أيضاً إلى حزمة ضوئية عملاقة في الليل، ليضيء السماء خلال عروض ضوئية مثيرة.

وسيشمل مجمع "Raffles City Chongqing" على مركز تجاري مساحته 230 ألف متر مربع، وألف و400 شقة سكنية، وفندق فاخر، إضافةً إلى مساحات مكتبية فخمة تصل إلى 160 ألف متر مربع.

وتم الانتهاء من بناء ناطحة السحاب الـ8 والأخيرة لهذه البنية العملاقة التي تبلغ كلفتها 3.8 مليار دولار، ما يُمهد الطريق لافتتاح مجمع "Raffles City Chongqing" هذا العام.

واُستوحي التصميم من السفن الشراعية الصينية التقليدية، ولذلك، يعد المشروع إشارةً إلى ماضي مدينة تشونغتشينغ كمركز للتجارة.

ويقع هذا المشروع الطموح وسط هذه المدينة الجنوبية الغربية بالصين، وهو يواجه نهري "يانغتسي" و"جيالينغ".

وأعلنت شركة التطوير "CapitaLand"، التي تُعد من إحدى أكبر الشركات العقارية في آسيا، عن تركيزها على التصميم الداخلي للهيكل، مع كونه معداً للانتهاء في الربع الثاني من عام 2019.

وتُنقل الأشجار لـ"إحياء الجسر العلوي"، وفقاً لنائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب المعلومات في شركة "CapitaLand China"، لوكاس لوه. وسيتضمن الجسر على ما يبدو أطول منصة مراقبة في غرب الصين.

وقال لوه في بيان: "بوضعه في وجهة لا بد من زيارتها من قبل السكان المحليين والأجانب، إضافةً إلى المسافرين المحليين والأجانب، حصد Raffles City Chongqing على استجابة قوية من عملائنا".