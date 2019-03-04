دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – إعجابها الكبير بفريق برشلونة لم يكن مجرد سر تحتفظ به الفنانة اللبنانية يارا لنفسها، بل تحرص دوماً على إظهار دعمها لهذا الفريق الإسباني في كل حدث رياضي يشارك به.

وفي الوقت الذي كانت تؤدي فيه أغانيها أمام حشد من الجمهور بالقرية العالمية في دبي، شعرت الفنانة اللبنانية يارا، أن فريقها المفضل برشلونة سيعلن تفوقه على ريال مدريد خلال مباراته الأخيرة.. فماذا فعلت؟

وبينما كانت تمسك علم برشلونة، حرصت الفنانة اللبنانية على الغناء لفريقها الإسباني المفضل "حبيبي برشلوني"، إذ تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وردد خلفها كلمات أغنية الفنان الإماراتي، حسين الجسمي.

وفي مقطع فيديو نشرته الفنانة اللبنانية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، كتبت "من حفلة أمس الأسطورية التي احتفلنا فيها بأول كلاسيكو.. كنت أتوقع نتيجة المباراة وقررت أن نحتفل على طريقتنا".

وعندما تتصفح الحسابات الرسمية لفريق برشلونة، كل ما ستجده هو أحدث الأخبار المتعلقة بالنادي، سواء من ناحية النتائج أو حتى أعضاء الفريق. وفي سابقة قد تكون الأولى من نوعها، ما الجديد الذي نشره الفريق عبر "إنستغرام"؟

وبدوره، أعاد الحساب الرسمي للفريق الإسباني نشر فيديو يارا وهي تغني أمام حشد من الجمهور، وكتب باللغة العربية "شكراً من القلب". وتابع باللغة الإنجليزية قائلاً "شكراً لجميع المعجبين من حول العالم، الذين يحرصون دوماً على دعمنا. نحن نحبكم".

ومن الواضح أن يارا من أكبر المعجبات بهذا الفريق الإسباني، إذ سبق أن نشرت مقطع فيديو يجمعها باللاعب ميسي في مدينة "جوان غامبر" الرياضية، التي تقع في برشلونة، إذ كتبت "مع أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ".