تحضيراً لحفلتها بالسعودية.. ما الذي طلبته أحلام من متابعيها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الفنانة الإماراتية، والملقبة بـ"الملكة"، أحلام الشامسي عن إقامة حفلتها الأولى في المملكة العربية السعودية. ولكن، ما الذي طلبته النجمة من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي يا تُرى؟

وأعلنت الفنانة، أحلام الشامسي، أمس عن موعد حفلها الجماهيري الأول في السعودية عبر حساباتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المُقرر، أن يُقام الحفل بتاريخ 21 من مارس/آذار الحالي في الرياض، وفقاً لما ذكرته في تغريدة على "تويتر".

وفي حديثها عن تفاصيل الحدث، أكملت الشامسي أنه سيتضمن قسماً خاصاً للبنات والشباب، إضافةً إلى قسم للعوائل.

وعبّرت الفنانة عن شعورها بالشرف لإحيائها حفلها في المملكة التي وصفتها بـ"بلدي الثاني"، على "إنستغرام"، كما أنها عبرت عن تشويقها في تغريدة أخرى بسبب كون السعودية مختلفة عن باقي البلدان، وفقاً لها، فقالت: "أشعر وكأنها أول حفلة لي".

وكانت الفنانة قد شوّقت جمهورها لحفلتها بالسعودية من خلال تغريدةٍ نشرتها قبل أيام من إعلانها عن موعد الحدث، وذلك خلال تشجيعها لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة طلباتهم بالأغاني التي يتمنون منها أن تؤديها.

وتفاعل العديد من متابعيها مع سؤالها، واقترح البعض عليها أن تؤدي أغانيها القديمة التي "لها في القلب مكانة"، بينما علق آخرون بلوائح مُفصلة بالأغاني التي يرغبون بسماعها.