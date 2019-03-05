3 عملات أمريكية قديمة ونادرة ستباع بـ 8 ملايين دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ثلاثة من أندر الأوراق المالية الأمريكية في الوجود، والتي تعود إلى القرن الـ19، من المتوقع أن تُباع بقيمة 8 ملايين دولار، في مزاد عالمي بمدينة بالتيمور الأسبوع القادم.

وتتضمن المجموعة التي ستُباع، أوراقاً مالية من فئة 1000دولار من عام 1869 وأخرى من عام 1891، كما تتضمن ورقة مالية من فئة 500 دولار من عام 1869.

وأعلن مزاد "Stack’s Bowers" أن الورقة المالية من قيمة 1000 دولار المطبوعة في عام 1891، هي واحدة من الفئتين النقديتين الوحيدتين اللتين تم اكتشافهما.

وتتضمن الورقة المالية المعروفة باسم "Marcy note" صورة لحاكم ولاية نيويورك ووزير الخارجية السابق، ويليام إل مارسي، إذ تصل قيمة الورقة المالية إلى مبلغ يتراوح بين 2 و3 ملايين دولار.

ووصف المزاد هذه القطعة بأنها بمثابة "كنز أمريكي حقيقي وأحد أكثر العملات غرابة في تاريخ الأوراق المالية الأمريكية"، إذ حطمت العملة الرقم القياسي العالمي لأعلى سعر دُفع مقابل الأوراق المالية، حيث بيعت بقيمة 2.6 مليون دولار في عام 2013.

وعرضت أيضاً عملة ورقية من فئة 500 دولار، وتحمل صورة للرئيس الأمريكي السادس، جون كوينسي أدامس، إذ تصل قيمة العملة الملقبة بـ "Rainbow" أو قوس قزح بالعربية، إلى مبلغ 5.2 مليون دولار.

وقال، فيكن ييغباران، نائب رئيس "Numismatics" في معرض "Stack’s Bowers" لـCNN، إن العملة النقدية أعطيت لقب "Rainbow"، لأن العملات الأخرى في ذلك الوقت كانت أحادية اللون نسبياً، مضيفاً أن السبب وراء ظهور الألوان على العملة كانت بهدف "محاربة التزييف".