شارب الطيار الهندي العائد من باكستان..يتحول إلى آخر صيحات الموضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا طُلب منك أن تصف شكل الطيارين بشكل عام، فقد تتخيلهم للوهلة الأولى بلحى وشوارب مشذبة.. ولكن، يبدو أن هذه الموضة تخطو صوب اتجاه مختلف، خاصة بعد تداول شارب أحد الطيارين الهنود عل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبح الطيار أبهيناندان فارثامان، الذي ألقت باكستان القبض عليه بعد أن أُسقطت طائرته المقاتلة، من الأشخاص المؤثرين في مجال الموضة بعد عودته إلى الهند.

وبشكل غير مقصود، كان هذا الطيار سبباً في إشعال التوتر عبر الحدود، بعد أن تحطمت طائرته على الأراضي الباكستانية، الأسبوع الماضي.

ومنذ ذلك الحين، لم يكن فارثامان مجرد بطل قومي لبلاده فحسب، وإنما اشتهر أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كرّمه العديد من الأشخاص من خلال تقليد شكل شاربه المميز، حتى بات يُعرف باسمه.

وكانت وزارة الإعلام الباكستانية قد نشرت بعض فيديوهات فارثامان، إذ ظهر بأحد الفيديوهات وهو يحتسي الشاي بهدوء، حيث اعتمد الكثيرون على صورته للمطالبة بالسلام بين البلدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن الشارب كان أكثر ما جذب انتباه الناس، إذ حرصت شركة الألبان الهندية "أمول" على تكريم الطيار بدعاية عنوانها "Moonch nahin, toh kuch nahin"، التي تُترجم إلى "بدون شارب.. أنت لا تملك أي شيء".

وبعد ساعات من وصول الطيار إلى بلاده، احتفل مئات الهنود على الحدود بعودة فارثامان، حاملين معهم أعلام وآلات موسيقية مختلفة.

ويُشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد أرسل أمنياته الطيبة للطيار المقاتل بعد تسليمه عبر موقع "تويتر". وغرّد قائلاً "مرحباً بك يا قائد الجناح أبهيناندان! الأمة فخورة جداً بشجاعتك المثالية".