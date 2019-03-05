منها الغريب والمثير.. لماذا يتصدر "متمرد الموضة" عناوين الأخبار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما استطاع بأنامله المبدعة أن يترجم أفكار تصاميمه إلى نجاحات كبيرة، كان قد وصل صداها إلى أبرز الفنانين العالميين.. هل بإمكانك تخمين هوية هذا الشخص؟

وفي الليلة التي مشت فيها مغنية الراب الأمريكية كاردي بي، على السجادة الحمراء في حفل جوائز الغرامي، ارتدت فستاناً زهرياً جعلها تبدو وكأنها لؤلؤة خارجة من المحارة. كما تألقت في وقت لاحق بتصميم يحمل ألوان جلد الفهد، ويتميز بذيل مؤلف من ريش الطاووس.

وكانت هذه الأزياء من عمل المصمم الفرنسي تيري موغلر، الذي ابتعد عن صناعة الأزياء لأكثر من 15 عاماً، بهدف التركيز على أعمال إبداعية أخرى. ولكن هذا لم يمنعه من تصدر عناوين الأخبار بشكل كبير، مقارنة مع مصممين آخرين.

وأسس موغلر، الذي كان راقصاً في السابق، دار أزياء خاصة به في العام 1974. ورغم أنه سمح لعدد معين من النجوم باقتناء تصاميمه الأرشيفية، إلا أنه رفض استعراضها في المتاحف الكبيرة بلندن، وباريس، ونيويورك.

ولكن، وافق موغلر قبل ثلاث سنوات على عرض تصاميمه الأرشيفية في معرض يحمل عنوان "تيري موغلر: كوتوريسيم". ويُشار إلى أنه كان بالتعاون مع أمين المعرض تيري ماكسيم لوريوت، ومتحف مونتريال للفنون الجميلة.

ويضم المعرض أكثر من 140 تصميماً من الأزياء الراقية التي أُطلقت في الفترة ما بين 1973 و2001، فضلاً عن وجود أزياء المسرح والإكسسوارات. كما شمل أيضاً أعمالاً لموغلر، كان قد وثقها أشهر الفوتوغرافيين مثل هيلموت نيوتن، وليليان باسمان، ودومينيك إيديرمان.

وفي المعرض، ستجد أيضاً انعكاسات ضوئية تظهر تصاميم موغلر، كان أبرزها ملابس سيلين ديون، وليدي غاغا، بالإضافة إلى عارضة الأزياء التي ظهرت في أغنية "Too Funky".

ويُشار إلى أن تصاميم موغلر قد جذبت اهتمام العديد من المشاهير العالميين، فعلى سبيل المثال، أُغرمت الفنانة العالمية بيونسيه، بتصاميم موغلر القديمة التي ظهرت في معرض "Superheroes: Fashion and Fantasy"، عام 2008. وسرعان ما طلبت الفنانة العالمية من المصمم، عام 2009، أن يُضف لمسته الخاصة إلى أزيائها خلال أغنية "Sasha Fierce".