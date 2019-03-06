دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أول عرض أزياء يُقام من دون المصمم الألماني كارل لاغرفيلد الراحل، حرصت دار الأزياء الفرنسية "شانيل" على تكريمه بطريقة خاصة، خلال أسبوع الموضة بباريس، صباح يوم الثلاثاء.

وبدأ عرض خريف وشتاء 2019 بدقيقة صمت على روح لاغرفيلد، وحرص عدد من المشاهير العالميين على عدم تفويت مناسبة كهذه، مثل كريستين ستيوارت، ونعومي كامبل، وكلوديا شيفر.

وبعد ذلك، تردّد صدى صوت لاغرفيلد في مكان عرض الأزياء، مستذكراً بداياته مع العلامة التجارية "شانيل". ليس ذلك فحسب، إذ عُلقت بطاقة على كل مقعد، كانت قد جسدت صورة لاغرفيلد ومؤسسة دار "كوكو شانيل"، كما أُرفقت بعبارة "...The beat goes on".

وعمل لاغرفيلد، الذي توفي بتاريخ 19 فبراير/ شباط عن عمر يناهز 85 عاماً، كمدير فني لدار "شانيل" منذ العام 1983، وذلك عندما منحه الرئيس التنفيذي آلان فيرتهايمر، "تفويضاً مطلقاً" لإعادة اختراع العلامة التجارية.

وعقب وفاة لاغرفيلد، قال فيرتهايمر في بيان "بفضل عبقريته المبدعة وكرمه وحدسه الاستثنائي، كان لاغرفيلد متقدماً على وقته، إذ ساهم بشكل كبير في نجاح دار شانيل بجميع أنحاء العالم".

وتحولت صالة العرض من القصر الكبير في باريس إلى قرية تغطيها الثلوج بين جبال الألب. ويُشار إلى أن الأزياء قد صُممت بالتعاون مع خليفة لاغرفيلد، فيرجيني فيارد، وهي مديرة استوديو "شانيل" للأزياء، واليد اليمنى للمصمم الألماني الراحل، لأكثر من 30 عاماً.

ومن بين العارضات المفضلات للاغرفيلد، اللواتي مشين على المنصة، كارا ديليفين، وكايا جيربير، إذ استعرضت التصاميم أزياء من قماشة "التويد"، وملابس أخرى تزينت بطبعات ملونة وإكسسوارات من اللؤلؤ.

وكانت التصاميم التي جاءت في عرض الأزياء متنوعة، إذ تضمنت معاطف طويلة، وسراويل واسعة، بالإضافة إلى أحذية شتوية من الفرو.

ويُشار إلى أن العديد من العلامات التجارية الفاخرة قامت بتكريم المصمم الألماني الراحل. فعلى سبيل المثال، حرصت شركة الأزياء "فيندي"، التي عمل فيها لاغرفيلد كمخرج فني لـ 54 عاماً، على اختتام مجموعة خريف شتاء 2019، بمقطع من فيلم وثائقي اسمه "Karl Lagerfeld Sketches His Life"، حيث ظهر المصمم الألماني وهو يرسم ما ارتداه في أول يوم عمل له بالعلامة التجارية "فيندي".