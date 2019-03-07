دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أُعلن الثلاثاء الماضي، عن فوز المعماري الياباني البارز أراتا إيسوزاكي، بجائزة "بريتزكر"، التي تُعتبر بمثابة "نوبل الهندسة المعمارية". وقال حكام الجائزة إن المعماري البالغ من العمر 87 عاماً، قد حاز على الجائزة بسبب نهجه المعماري "المثالي".

وأشار بيان صادر عن لجنة التحكيم إلى أن عملية بحث المعماري عن الأسلوب الهندسي الذي يحمل معنى كان "واضحاً" في مبانيه، التي "تتحدى التصنيفات الأسلوبية وتتطور باستمرار، كما أنها تحمل دائماً نهجاً جديداً".

وقام إسوزاكي، الذي عمل في مجال الهندسة المعمارية لأكثر من 6 عقود، بالعمل على التصاميم المعمارية لأكثر من 100 مبنى في بقاع مختلفة من العالم، مثل: آسيا، وأوروبا، وشمال أمريكا، والشرق الأوسط، وأستراليا، كما تشمل أعماله، مركز قطر الوطني للمؤتمرات في قطر.

ويعتبر مبنى "Palau Sant Jordi" الرياضي في برشلونة، الذي صُمم للألعاب الأوليمبية الصيفية لعام 1992، من ضمن أكثر المباني المعروفة التي عمل عليها المعماري الياباني.

ويتضمن المبنى الذي يستطيع استيعاب 17 ألف شخص في قاعاته، سقفاً بتقنيات بناء من القرون الكتالونية، بينما اُستوحي شكله المنحدر من الشكل الهندسي في المعابد البوذية، كما اُستُخدمت المواد المحلية، بما في ذلك الطوب، والبلاط، والزنك، لدعم اللمسات النهائية.

وأدى متحف الفن المعاصر في مدينة لوس أنجلوس، الأمريكية، دوراً أساسياً في جذب انتباه منظمي جائزة "بريتزكر".

وحقق المعماري الياباني نجاحات جوهرية عقب احتلال الحلفاء لليابان، إذ سعت البلاد في تلك الفترة إلى إعادة البناء والنهوض من أنقاض الحرب العالمية الثانية، إذ قال المعماري الياباني، إن أول تجربة له في عالم الهندسة المعمارية كانت منبثقة من عدم وجودها.

ويأتي الإعلان عن الجائزة في الوقت الذي تعزز فيه آسيا موقعها في عالم الهندسة المعمارية العالمية، إذ يعتبر إيزوزاكي المعماري الأسيوي السابع الذي يستلم الجائزة خلال مرحلة العشر سنوات الأخيرة، رغم أن البعض ينظر إلى الجائزة على أنها تتمحور حول الغرب.