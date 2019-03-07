مغردون يتفاعلون مع فستان سميرة سعيد.. فما علاقته بـ"المعكرونة"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن المطربة المغربية سميرة سعيد تحب مفاجأة جمهورها بأغرب التصاميم في جلسات تصويرها المختلفة.. فماذا نشرت أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

وعبر حسابها الرسمي على موقعي "إنستغرام" و"تويتر"، نشرت المطربة المغربية صورتين كانت قد ظهرت بهما في فستان أصفر قصير. ولكن، تمهل قليلاً.. فهذا التصميم لا يشبه أي تصميم آخر، خاصة أنه يبدو وكأنه مصنوع من المعكرونة.

وبينما يجد البعض سعيد رمزاً للموضة والجمال، إلا أن البعض قد أطلق عليها مسميات، منها "سميرة بولونيز"، وسميرة "لابسة اندومي نكهة دجاج".

وبالطبع، لا تزال تنهال التعليقات الساخرة على فستان المطربة المغربية، لتتعدد بين من اعتبرها "تشعر بالوحام على المعكرونة"، وبين تساؤلات حول ماهية الفستان، ومن قام بلف "حبل الغسيل" حول جسدها.

ولم يكن هذا التصميم الغريب الوحيد الذي ارتدته سميرة سعيد في جلسات تصويرها، إذ سبق أن ظهرت بفستان بنفسجي قصير، تعلوه طبقة طويلة من البلاستيك الشفاف.