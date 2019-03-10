دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لدى الحديث عن الجمال، غالباً ما يستعيد بعض الأشخاص في مخيلتهم امرأة واحدة، وهي حسناء شقراء بشامة زادت من جاذبيتها، كانت قد تألقت على شاشات العرض قديماً، حتى أصبحت من أشهر أيقونات الإغراء في العالم.

وفي صندوق قد تكدّس عليه الغُبار في غرفة الأرشيف، حرص المعرض الفني "Galerie Prints" على تسليط الضوء على الصور النادرة التي تضمنها الصندوق للمثلة الأمريكية مارلين مونرو.

ويعد المعرض، الذي يحمل اسم "A Week with Marilyn"، بمثابة فرصة لإظهار واحدة من أشهر أيقونات العالم في عصرنا الحالي، بطريقة جديدة وفريدة من نوعها.

وتتنوع صور مارلين مونرو، التي اُلتُقطت في مدينة نيويورك الأمريكية، بين صور مُثيرة وأخرى عفوية في محطة القطار.

وكانت هذه الصور، التي تميزت باللونين الأبيض والأسود، قد التقطها الفوتوغرافي إدوارد فينجرش، في مارس/ آذار 1955. وبالطبع، ليست جميع الصور في متناول الناس، فبعضها حصري، كان قد رُفع الستار عنها للمرة الأولى أمام الناس.

ومن خلال علاقة معرض "Galerie Prints" مع مصورين من جميع أنحاء العالم، يسعى المعرض بدوره إلى جذب اهتمام الناس الثقافي تجاه هذه الصور غير العادية.

ونجح المسؤولون عن المعرض بالوصول إلى صور مارلين مونرو النادرة، وذلك من خلال تعاونهم الوثيق مع "Getty Images Archive & Darkroom"، في لندن.

ويُشار إلى أن أبواب معرض "A Week with Marilyn" قد فُتحت في 15 فبراير/ شباط، وسيتمكن الأشخاص من زيارته حتى 30 مارس/ آذار 2019.