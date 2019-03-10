بخاتم ألماسي ضخم.. جنيفر لوبيز تعلن عن خطوبتها من لاعب بيسبول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد المواعدة لقرابة عامين، أعلن أسطورة البيسبول الأمريكي أليكس رودريغيز، والفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز عن خطوبتهما!

وكتب رودريغيز على حسابه في "إنستغرام": "لقد قالت نعم"، مشيراً إلى لوبيز، وأرفق تعليقه بصورة لماسة ضخمة على يدها اليسرى على ما يبدو.

ونشرت لوبيز الصورة ذاتها أيضاً على حساب "إنستغرام" الخاص بها، وفضلت وضع رموز "إيموجي" لـ8 قلوب بدلاً من الكتابة.

وستكون هذه المرة الرابعة التي تتزوج فيها لوبيز، التي طلقت المغني مارك أنتوني في عام 2014.

وأما بالنسبة لرودريغيز، تُعتبر هذه المرة الثانية التي يتزوج فيها، إذ كان مطلقاً منذ عام 2008.

وليس هناك معلومات عن التاريخ الموعود للزفاف، ولكن، من المقرر أن تنطلق المغنية في جولة غنائية في الولايات المتحدة من 7 يونيو/حزيران هذا العام حتّى 26 يوليو/ تموز.

وتضمن قسم التعليقات في حسابي لوبيز ورودريغيز على "إنستغرام" على آلاف المتابعين الذين عبروا عن تمنيهم لهما بالتوفيق، والسعادة في هذا الفصل الجديد من حياتهما.