بعمر يناهز 20 عاماً.. ملكة جمال الكون للمراهقات لعام 2017 تفارق الحياة

Lieve Lotte, Totaal verbijsterd en in shock vernamen wij het bericht dat je niet meer bij ons bent. Het is niet te bevatten hoe oneerlijk het leven soms kan zijn.. We hebben je in de jaren dat we hebben samengewerkt leren kennen als een lieve, spontane hardwerkende meid vol energie en levenslust. Altijd vrolijk en altijd in voor een geintje. Kortgeleden hebben we nog zo’n plezier gehad samen met het bewonderen van je prachtige foto’s van de After Eden zomercampagne. Wat zullen we je enorm gaan missen. Rust zacht lieverd..😢🌹💔 Lieve Bert en Eugeniek, wij wensen jullie heel veel sterkte en kracht om dit verlies te kunnen dragen. Ons hart is bij jullie..🙏