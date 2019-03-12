حفل زفاف ابن أغنى رجل في آسيا..من حضره؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما الذي قد يتوقعه المرء لدى حضور زفاف ابن أغنى رجل في آسيا؟ الإجابة قد تتمثل بحضور الكثير والكثير من كبار الشخصيات، والنجوم، والمشاهير. وإليك لائحة بالنجوم الذين حضروا حفل زفاف ابن رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، الذي يُعد أغنى رجل في الهند!

وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، حرص أغنى رجل في الهند، رجل الأعمال موكيش أمباني، على منح ابنته، إشا أمباني، زفاف الأحلام الخاص بها.

ومن عرض خاص للمغنية الأمريكية بيونسيه، إلى إنفاق مبالغ طائلة على ملابس الزفاف الراقية، والوجبات المحضرة على يد كبار الطهاة، كان زفاف ابنة أمباني خيالياً بمعنى الكلمة.

وخلال مارس/آذار الحالي، حرص رجل الأعمال أيضاً على إقامة حفل زفاف فاخر أيضاً لابنه، أكاش أمباني، الذي عقد قرانه مع شلوكا ميهتا. وتضمن حفل الزفاف العديد من كبار الشخصيات الهندية والعالمية.

ومن الشخصيات التي حضرت حفل الزفاف الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا، التي كانت قد حضرت زفاف إشا أمباني العام الماضي برفقة زوجها المغني نيك جوناس.

وحضرت الزفاف أيضاً الممثلة وعارضة الأزياء الهندية آيشواريا راي، مع زوجها الممثل أبهيشيك باتشان وابنتهما.

كما كان من بين المدعوين الممثلة الهندية كارينا كابور.

وحضر حفل الزفاف أيضاً رجل الأعمال الهندي ومدير شركة "غوغل" التنفيذي، ساندر بيتشاي.

وظهر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، في الزفاف بزيّ هندي تقليدي.

ومِثل زفاف ابنة رجل الأعمال في العام الماضي، تضمن الاحتفال أيضاً العديد من العروض الموسيقية الخاصة، أبرزها من فرقة الروك الأمريكية "Maroon 5" هذه المرة.

ورقص الثنائي على أنغام أغنية "She Will Be Loved" للفرقة.