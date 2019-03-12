كيت ميدلتون تتألق بحقيبة صغيرة من تصميم علامة تركية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتجه الأنظار دائماً نحو التفاصيل الأنيقة التي تُضيفها دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، إلى إطلالاتها، سواءً في المملكة المتحدة أو خارجها. وتزينت الدوقة مؤخراً بحقيبة صغيرة أنيقة من تصميم علامة تركية!

وكانت ميدلتون برفقة زوجها الأمير ويليام في زيارة ملكية لبلدة "بلاكبول" البريطانية بتاريخ 6 مارس/آذار، وذلك بهدف زيارة مشاريع ابتكارية تركز على الاستثمار والتجديد، وفقاً لما ذكره قصر كينسينغتون في حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وخلال الزيارة، ظهرت الدوقة بإطلالة بسيطة وأنيقة، إذ كانت ترتدي معطفاً لونه أخضر داكن، مع حذاء أسود برقبة عالية، ووشاح، وقفازات سوداء اللون.

وكانت حقيبتها الخضراء الصغيرة محط الأنظار، وهي من تصميم علامة تركية تدعى "Manu Atelier"، وتميزت الحقيبة ببساطتها، إضافة إلى قبضة يدها الصغيرة.

وأُطلقت علامة الأزياء "Manu Atelier" في عام 2014، من قبل الشريكتين المؤسستين والشقيقتين بيستي وميرفي ماناستير، ابنتي أحد أقدم الحرفيين في المدينة التركية، إسطنبول، وفقاً للموقع الرئيسي للعلامة التي تتخصص بالمنتجات الجلدية المصنوعة يدوياً.

كما ذكر الموقع أن العلامة تهدف إلى الحفاظ على ولائها لما هو قديم، مع تقديم تصاميمها للنساء العصريات من العصر الحديث، وذلك من خلال المزج بين الجلد الفاخر، والحرفة اليدوية النقية.

وليست هذه المرة الأولى التي ارتدت فيه الدوقة هذه الحقيبة، إذ أنها ظهرت بحقيبة من العلامة ذاتها في يناير/كانون الثاني، خلال زيارتها لمتحف التصميم الأول في اسكتلندا، "V&A Dundee"، خلال افتتاحه الرسمي.