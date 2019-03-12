ميشيل أوباما تتألق ببدلة لمصمم لبناني.. كيف بدت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بذوقه الرفيع وموهبته العابرة للحدود، لم يجذب هذا المصمم اللبناني المشاهير العرب والعالميين فحسب، بل استطاعت أنامله أن تسحر أيضاً السيدة الأولى الأمريكية السابقة، ميشيل أوباما.

وفي برنامج حواري كانت قد ظهرت فيه زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، للحديث عن كتابها "Becoming"، حرصت في مثل هذه المناسبة على ارتداء أحد تصاميم إيلي صعب الراقية.

وفي صورة نشرها الحساب الرسمي للمصمم اللبناني عبر موقع "إنستغرام"، تألقت أوباما ببدلة طغى عليها اللون الأزرق، إذ تميزت بخطوط ملونة كانت قد تعددت بين الأحمر والأصفر والأبيض. وبدورها، اعتمدت على مكياج خفيف وتسريحة شعر بسيطة متموجة.

ولم تخل البدلة من بعض الانتقادات، ولكن هذا لا يعني أنها لم تنل إعجاب العديد من متابعي صعب، إذ كتب أحدهم: "هذه أول مرة أراها (ميشيل أوباما) تبدو جيدة، وذلك لأنها ترتدي تصميم إيلي صعب".

ولم تكن أوباما الوحيدة التي تألقت ببدلة من تصميم إيلي صعب، إذ جذبت أنامله الساحرة انتباه العديد من المشاهير، منهم الممثلة الأمريكية هيلي ستاينفيلد، وميريل ستريب، والممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بالإضافة إلى عارضات الأزياء ويني هارلو وحليمة عدن.