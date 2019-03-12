حفيدة أم كلثوم تدهش الجمهور بموهبتها الغنائية في "آرابز غوت تالنت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صحيح أنها رحلت منذ عقود، ولكن لا يزال الإرث الفني لأسطورة الفن أم كلثوم، مسموعاً في جميع أنحاء الوطن العربي. والآن، ينعكس إرثها أيضاً من خلال صوت حفيدتها، سناء نبيل، التي أدهشت لجنة الحكام في أحدث حلقة من برنامج "Arabs Got Talent"!

ووقفت سناء نبيل بهدوء في وسط مسرح برنامج "Arabs Got Talent" قبل أن تباشر في الغناء، ليسألها أحد الحكام، محمد حلمي، عمّا إذا كان ألهمها فرد من عائلتها، لتدخل مجال الغناء.

وتفاجأت لجنة الحكام والجمهور بشدة، عندما أجابت نبيل أن كوكب الشرق والأسطورة الراحلة أم كلثوم هي التي ألهمتها، إذ قالت: "أخت جدتي مشهورة.. وإنها أم كلثوم".

وبعد رفعها لسقف توقعات الحضور، أطربت الشابة المصرية لجنة الحكام بصوتها القوي من خلال أغنية جدتها الراحلة، "افرح يا قلبي".

وظهرت دهشة الجمهور بالتصفيق الحار الذي تردّد بعد انتهائها من الغناء، إضافةً إلى الابتسامات الكبيرة التي نالتها من الحكام.

وبعد سماع صوت نبيل، علّق أحد الحكام، علي جابر، قائلاً: "إلنا الشرف في هذا البرنامج نستقبل حفيدة أم كلثوم".

وتم اكتشاف موهبة نبيل عندما كانت في التاسعة من عمرها فقط، إذ اهتم والدها بموهبتها منذ الصغر وفقاً لموقع "بوابة الأهرام" الحكومي المصري.

وذكر الموقع أيضاً أنه قام بمساندتها في بداية مسيرتها الفنية الدكتور أحمد عبدالله، والموسيقار سليم سحاب.

وليست هذه المرة الأولى التي تغني فيها نبيل على المسرح، إذ شاركت في يناير/كانون الثاني من هذا العام في مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية، والتي عادت فيه الراحلة أم كلثوم إلى المسرح من خلال تقنية الـ"هولوغرام".