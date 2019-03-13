بعيداً عن الفساتين.. من هي السعودية وراء بدلة لوبيتا نيونغو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دائماً ما تسحر الممثلة الكينية، لوبيتا نيونغو، الحضور بفساتينها الساحرة على السجادة الحمراء. ولكن، في العرض الأول لفيلمها الجديد، "Us"، اختارت الممثلة مظهراً مختلفاً!

وظهرت الممثلة الكينية الحائزة على جائزة الأوسكار، لوبيتا نيونغو، يوم الجمعة، على السجادة الحمراء بمناسبة العرض الأول لفيلمها الجديد "US"، في ولاية تكساس الأمريكية.

وفي هذه المرة تركت الممثلة الفساتين خلفها، إذ أنها قررت أن تكتسي بإطلالة جريئة مع بدلة من علامة الأزياء النسائية السعودية "Honayda"، التي أطلقتها المصممة السعودية هنيدة صيرفي.

وتميزت البدلة، التي تنتمي إلى مجموعة ربيع وصيف 2019، بلونها الأبيض الناصع وتفاصيلها الشفافة على الجانب الأيمن من الكتف، إضافةً إلى وجود فتحات على جانبيها.

وارتدت نيونغو البدلة مع سروال واسع أبيض اللون أيضاً.

وصاحبت بدلتها تسريحة شعر جريئة أيضاً، فتضمنت تصفيفة نيونغو تاج من مشابك الشعر فضية اللون، مستوحاة من مغني الراب "سنوب دوغ".

وليست هذه المرة الأولى التي تزينت بها نيونغو بتصاميم من أنامل عربية، إذ سبق أن ارتدت الممثلة العديد من الملابس لمصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، في مناسبات عديدة.