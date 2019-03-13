شريكة فيراري بالتصميم.. تعلن عن سيارة كهربائية بـ2 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما تعتمد شركات تصنيع السيارات الفاخرة على قسم التصميم الخاص بها، ولكن هذا قد يتغير في حال أرادت الحصول على المزيد من الإلهام أو الأفكار، ولذلك تتوجه إلى شركات تصميم خارجية، مثل شركة "بينينفارينا".

ولدى هذه الشركة الإيطالية ما يقارب 90 عاماً من الخبرة، كما تشتهر بتعاونها مع شركة "فيراري"، التي صممت لها 60 سيارة رياضية، إلا أن الشركة تقوم بالعمل على شيء مختلف، فهي تسعى إلى صنع سيارة تحمل اسمها.

وكُشف الستار عن سيارة "باتيستا"، التي من الممكن أن تصل قيمتها إلى 2.3 مليون دولار تقريباً، في بداية الشهر بمعرض جنيف للسيارات، إذ وصفت السيارة بأنها من "أقوى السيارات التي يمكن أن تتم قيادتها في الشوارع". وبالطبع، جعلت العلاقة بين "بينينفارينيا" و"فيراري" مهمة جداً، فبينما تتميز السيارات بمحركاتها والتكنولوجيا المتصلة بها، يعود الفضل في التصميم الجميل إلى لمسات "بينينفارينيا".

وظهرت قدرة شركة التصميم في سيارة "باتيستا" من خلال أسلوب نحت الغطاء، وخط الحزام البسيط والمرتفع على الأجنحة. ومن الناحية التقنية، تعتبر إنتاجية المحركات الأربعة مذهلة، إذ تصل قوة الفرامل إلى 1873 قدرة حصانية، مما يجعلها أقوى بـ 400 حصان من سيارة "Bugatti Chiron".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بينينفارينيا"، ميشيل بيرشكي، إن الشركة "وجدت فرصة" في الوقت الذي باتت السيارات الكهربائية أكثر قبولاً، مضيفاً: "لا يتوجب علينا إدارة الانتقال لنكون شركة تصنيع سيارات كهربائية، إذ كانت سياراتنا منذ البداية خالية من الانبعاثات بنسبة 100%".

وأشار بيرشكي، إلى أن شركته تسعى بين العامين 2023 أو 2024 إلى أن تملك 3 أو 4 نماذج تتنافس مع "أستون مارتن" و"بنتلي"، كما أشار إلى أنه من الممكن للشركة أن تنظر في إمكانية التعامل مع "أنواع مختلفة من المركبات"، ولكن التركيز سيبقى على "أصالة التصميم الإيطالي".

ومن المتوقع، أن يتم تسليم أول سيارة من نوع "باتيستا" في عام 2020، وهو العام الذي تحتفل فيه الشركة الإيطالية بعيدها التسعين، ولكنها لن تكون السيارة الكهربائية الفاخرة الوحيدة في السوق، كما أن العديد من الشركات المنافسة ستملك هندسة راسخة خلفها، ولكن من ناحية التصميم ستبقى "بينينفارينيا" تتميز بسمعة واسعة في هذا العمل.