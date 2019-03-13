هل سيجمع فيلم هوليوودي "العقيد أبو شهاب" و"جيمس بوند" معأً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سنرى نجم باب الحارة، سامر المصري، في فيلمٍ هوليوودي برفقة ممثل جيمس بوند السابق، بيرس بروسنان، عمّا قريب؟

ونشر الممثل السوري سامر المصري، الذي يُعرف بتأدية دور شخصية العقيد أبو شهاب في مسلسل "باب الحارة" صورةً يوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وتُظهر الصورة النجم السوري مع الممثل الإيرلندي بيرس بروسنان، الذي يُعرف بتأدية دور جيمس بوند سابقاً، وهما في وضعيةٍ عفوية، ويبتسمان لبعضهما البعض.

وأشار الممثل السوري إلى أنه سيكون جزءاً من فيلم بيرس بروسنان الجديد خلال التعليق الذي نشره مع الصورة، إذ قال فيها: "كان لي الشرف في الوقوف أمام النجم الهوليوودي الأسطوري بيرس بروسنان في فيلم الإثارة الجديد الخاص بنا The Misfits".

ومن الجدير بالذكر أن بروسنان بدأ بتصوير فيلم "The Misfits" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر فبراير/شباط من عام 2019.

وسيكون الفيلم من إخراج ريني هارلين.